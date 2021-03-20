Киев не попал в тройку "лидеров" по новым случаям коронавируса. Фото: Страна

На утро субботы, 20 марта, в Украине подтвердились 15 292 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего больных с Covid-19 обнаружили во Львовской и Днепропетровской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министром здравоохранения Украины Максимом Степановым в Facebook.

Ситуация с коронавирусом в регионах выглядит следующим образом:

  • Киев - 1 070 новых случаев;
  • Винницкая область - 823;
  • Волынская область - 240;
  • Днепропетровская область - 1 104;
  • Донецкая область - 583;
  • Житомирская область - 1 082;
  • Закарпатская - 366;
  • Запорожская область - 485;
  • Ивано-Франковская область - 410;
  • Киевская область - 1 036;
  • Кировоградская область - 137;
  • Луганская область - 115;
  • Львовская область - 1 180;
  • Николаевская область - 408;
  • Одесская область - 1 037;
  • Полтавская область - 400;
  • Ровненская область - 432;
  • Сумская область - 564;
  • Тернопольская область - 598;
  • Харьковская область - 754;
  • Херсонская область - 90;
  • Хмельницкая область - 871;
  • Черкасская область - 582;
  • Черновицкая область - 539;
  • Черниговская область - 386.

Коронавирус в регионах Украины. Скриншот: facebook.com/maksym.stepanov.official

Напомним, всего в Украине коронавирусом с начала пандемии заразилось 1 535 218 украинцев.

Также "Страна" рассказывала, что в ночь на субботу, 20 марта, в Киеве вступил в силу новый локдаун. Мы приводили полный перечень запретов.

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