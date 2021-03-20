На утро субботы, 20 марта, в Украине подтвердились 15 292 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего больных с Covid-19 обнаружили во Львовской и Днепропетровской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министром здравоохранения Украины Максимом Степановым в Facebook.

Ситуация с коронавирусом в регионах выглядит следующим образом:

Киев - 1 070 новых случаев;

Винницкая область - 823;

Волынская область - 240;

Днепропетровская область - 1 104;

Донецкая область - 583;

Житомирская область - 1 082;

Закарпатская - 366;

Запорожская область - 485;

Ивано-Франковская область - 410;

Киевская область - 1 036;

Кировоградская область - 137;

Луганская область - 115;

Львовская область - 1 180;

Николаевская область - 408;

Одесская область - 1 037;

Полтавская область - 400;

Ровненская область - 432;

Сумская область - 564;

Тернопольская область - 598;

Харьковская область - 754;

Херсонская область - 90;

Хмельницкая область - 871;

Черкасская область - 582;

Черновицкая область - 539;

Черниговская область - 386.

Напомним, всего в Украине коронавирусом с начала пандемии заразилось 1 535 218 украинцев.

Также "Страна" рассказывала, что в ночь на субботу, 20 марта, в Киеве вступил в силу новый локдаун. Мы приводили полный перечень запретов.