В шести регионах Украины за сутки выявили больше тысячи случаев Covid-19. Львовская область - антилидер дня
На утро субботы, 20 марта, в Украине подтвердились 15 292 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего больных с Covid-19 обнаружили во Львовской и Днепропетровской областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министром здравоохранения Украины Максимом Степановым в Facebook.
Ситуация с коронавирусом в регионах выглядит следующим образом:
- Киев - 1 070 новых случаев;
- Винницкая область - 823;
- Волынская область - 240;
- Днепропетровская область - 1 104;
- Донецкая область - 583;
- Житомирская область - 1 082;
- Закарпатская - 366;
- Запорожская область - 485;
- Ивано-Франковская область - 410;
- Киевская область - 1 036;
- Кировоградская область - 137;
- Луганская область - 115;
- Львовская область - 1 180;
- Николаевская область - 408;
- Одесская область - 1 037;
- Полтавская область - 400;
- Ровненская область - 432;
- Сумская область - 564;
- Тернопольская область - 598;
- Харьковская область - 754;
- Херсонская область - 90;
- Хмельницкая область - 871;
- Черкасская область - 582;
- Черновицкая область - 539;
- Черниговская область - 386.
Напомним, всего в Украине коронавирусом с начала пандемии заразилось 1 535 218 украинцев.
Также "Страна" рассказывала, что в ночь на субботу, 20 марта, в Киеве вступил в силу новый локдаун. Мы приводили полный перечень запретов.
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