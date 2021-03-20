По состоянию на утро субботы, 20 марта, число случаев коронавирусной болезни в Украине выросло на 15 292 человека. За все время пандемии Covid-19 подтвердился у 1 535 218 украинцев.

Об этом в своем Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"15 292 новых случая коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 марта 2021 года. В частности, заболели 797 детей и 367 медработников", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки госпитализированы 4369 человек.

С начала пандемии скончались 29 775 пациентов (+260 за сутки), выздоровели 1 253 972 (+5 190).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 070), Львовской (1 180), Днепропетровской (1 104), Житомирской (1 082) и Одесской (1 037) областях.

Напомним, что в предыдущие сутки в стране было выявлено 15 850 новых случаев болезни.

Прошлый антирекорд был отмечен в Украине 28 ноября 2020 года, когда за сутки было выявлено 16 294 новых случая Covid-19.

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