Министерство здравоохранения Франции заявило, что в Бретани выявили восемь человек с новым вариантом коронавируса. Однако у некоторых из них результаты теста оказались отрицательными, хотя налицо были типичные симптомы COVID-19.

Это говорит о том, что новый штамм не распознается с помощью стандартного исследования мазка из носа.

Об этом пишет Insider.

Как отмечает издание, это не первый штамм, который не узнает стандартный тест. В прошлом месяце финские исследователи идентифицировали штамм под названием Fin-796H с мутацией, которая также затрудняла обнаружение по мазку из носа.

Неспособность точно выявлять инфицированных людей может затруднить ограничение распространения вируса.

Стандартные лабораторные тесты полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) выявляют в назальном мазке генетический код - то есть РНК коронавируса. Но обнаруженный в Бретани вариант имеет несколько мутаций в шиповатом белке, которые помогают избежать обнаружения с помощью этих диагностических тестов.

В конечном итоге заражение новым штаммом удалось подтвердить либо проверкой кровь пациентов на антитела, либо ОТ-ПЦР-тестом образцов мокроты. Но ни один из этих методов не является типичным тестом на COVID-19, что предполагает, что новый вариант может незамеченным распространяться во Франции и, возможно, за ее пределами.

К счастью, европейская диагностическая компания Novacyt Group объявила в четверг, что ее тесты ПЦР могут успешно обнаружить новый штамм.

По данным французских СМИ, все восемь французов, инфицированных новым вариантом, умерли. Но местные представители здравоохранения заявили, что это не обязательно означает, что штамм более опасен, чем другие. В любом случае необходимы его дополнительные исследования.

Генетический профиль этого варианта показывает, что он не имеет общих мутаций с обнаруженными в Южной Африке и Бразилии вариантами. Вариант из Бретани относится к той же группе штаммов, что и калифорнийский.

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