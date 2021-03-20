Суборбитальный испытательный полет 11-го по счету прототипа корабля Starship компании Илона Маска SpaceX перенесли на следующую неделю, как это уже не раз происходило с другими прототипами.

Об этом сообщает сайт Spaceflight Insider.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заверял, что прототип аппарата для пилотируемых путешествий на Луну и Марс "SN11 уже почти готов к полету".

На минувшей неделе Starship SN11 (то есть одиннадцатый серийный испытательный аппарат) уже был установлен на стартовой площадке полигона компании в Бока-Чика, что на юго-востоке штата Техас.

До запуска должны пройти статические огневые испытания его двигателей, позитивные результаты которых позволят принять решение о проведении испытательного старта.

В рамках испытания корабль должен выйти на высоту примерно 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и последующей мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полет будет продолжаться около шести с половиной минут.

Starship объединяет две функции: второй ступени, используемой для достижения орбитальной скорости при запуске с Земли, и многоразового космического аппарата, способного взлетать, выполнять полет в космическом пространстве и совершать управляемую посадку на Землю, Луну или Марс. В пилотируемом варианте корабль Starship сможет брать на борт до 100 человек.

В перспективе этот корабль многоразового использования планируют запускать для выполнения дальних космических миссий сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy, оснащенной 28 мощными двигателями Raptor.

Первое испытание прототипа многоразового корабля Starship было проведено 3 сентября 2020 года. Тогда корабль поднимался на высоту 150 м.

Как писала "Страна", 4 марта прототип Starship SN10 после испытательного суборбитального полета и успешной вертикальной посадки взорвался на земле из-за полученных повреждений при приземлении.

А в конце января мы сообщали, что запуск девятого прототипа был отменен из-за ветра.