Какие преимущества нотариального удостоверения договора о совместном проживании мужчины и женщины. Инфографика
Нотариальная палата Украины в рамках проекта "Нотариат лицом к людям" подготовила инфографику о преимуществах нотариального удостоверения договора о совместном проживании мужчины и женщины.
Соответствующую инфографику Палата опубликовала на своем официальном сайте.
В частности, указано, что в договоре могут быть зафиксированы:
- время, с которого мужчина и женщина проживают одной семьей без оформления брака;
- ведомости о правовом режиме имущества, которое будет нажито в период совместного проживания;
- договоренность о праве предоставления пользования личным имуществом одного из участников семьи другому;
- договоренность о способе деления имущества, приобретенного в период совместного проживания пары в случае прекращения отношений.
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