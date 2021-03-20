Нотариальная палата Украины в рамках проекта "Нотариат лицом к людям" подготовила инфографику о преимуществах нотариального удостоверения договора о совместном проживании мужчины и женщины.

Соответствующую инфографику Палата опубликовала на своем официальном сайте.

В частности, указано, что в договоре могут быть зафиксированы:

время, с которого мужчина и женщина проживают одной семьей без оформления брака;

ведомости о правовом режиме имущества, которое будет нажито в период совместного проживания;

договоренность о праве предоставления пользования личным имуществом одного из участников семьи другому;

договоренность о способе деления имущества, приобретенного в период совместного проживания пары в случае прекращения отношений.

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