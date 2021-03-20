Исследователи из Германии обнаружили, что вакцина AstraZeneca может вызвать свертывание крови и образование тромбов, что может объяснить отдельные смерти после прививки в Европе. К такому выводу в ФРГ пришли одновременно с норвежскими учеными, о выводах которых писала "Страна".

Об исследованиях в обеих странах рассказывает издание The Wall Street Journal.

Европейские ученые заявили, что определили механизм, который может привести к образованию тромбов после вакцинации AstraZeneca.

Издание напомнило, что несколько европейских стран временно приостановили вакцинацию этим препаратом после того, как более чем у 30 человек был диагностирован тромбоз венозного синуса головного мозга (CVST). Большинство пострадавших оказались женщинами в возрасте до 55 лет.

Однако с проблемой столкнулась небольшая часть привившихся, и после расследования европейский регулятор лекарственных средств вынес вердикт: преимущества перевешивают потенциальные риски вакцины. Он рекомендовал возобновить вакцинацию.

Некоторые страны, такие как Германия, Франция и Италия, возобновили вакцинацию AstraZeneca. Другие, включая Норвегию, Швецию и Данию, заявили, что им необходимо провести дополнительные исследования, прежде чем возобновлять прививки.

Норвежские исследователи определили специфические антитела, которые вырабатывались в организме вакцинированных и активировали тромбоциты и приводили к образованию тромбов.

Органы здравоохранения Норвегии сослались на полученные данные и сообщили, что не будут возобновлять вакцинацию.

Команда немецких исследователей 19 марта заявила, что независимо от норвежцев пришла к такому же выводу.

В Германии среди около 1,6 миллионов человек, получивших вакцину AstraZeneca, было выявлено 13 случаев CVST. Двенадцать пациентов были женщинами, трое умерли.

Немецкие исследователи, которые координировали свои действия с коллегами из Австрии, Ирландии и Великобритании, выявили у некоторых привитых через четыре дня после вакцинации головные боли, головокружение или нарушение зрения - симптомы CVST. Они заверили, что это состояние можно быстро диагностировать с помощью анализа крови, а затем вылечить практически в любой больнице препаратами, разжижающими кровь, и иммуноглобулином, который нацелен на антитела, вызывающие проблему. Поэтому не следует бояться вакцины.

Правительство Германии заявило, что изучает результаты исследования, но не изменило своего решения о возобновлении использования вакцины AstraZeneca.

Европейский регулятор по поводу выводов ученых заявил, что "причинно-следственная связь с вакциной не доказана, но возможна и заслуживает дальнейшего анализа".

Наблюдения ни немцев, ни норвежцев не публиковались и не рецензировались. Первые в ближайшие дни хотят представить свои выводы для публикации в британском медицинском журнале The Lancet.

Между тем в ВОЗ в пятницу заявили, что образование тромбов после введения дозы AstraZeneca вызвано не вакциной, а происходит по естественным причинам, так как тромбоз - частое явление.

Ранее "Страна" сообщала, что в Грузии умерла 27-летняя медсестра, впавшая в кому после прививки AstraZeneca.