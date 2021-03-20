Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения согласовало проект землеустройства Чернобыльского заповедника.

Об этом проинформировала пресс-служба Заповедника в соцсети Facebook.

Отмечается, что данным проектом, по сути, определяются пределы Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника общей площадью 226964,7000 га.

"Спасибо всем за конструктивную позицию и работу над документом!", - говорится в сообщении.

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник - биосферный заповедник, расположенный на земле под Администрацией Чернобыльской зоны отчуждения и безусловного отселения на территории Иванковского и Полесского районов (Киевская область). Крупнейший по площади объект природно-заповедного фонда Киевской области.

Ранее в Чернобыльском заповеднике показали фото пантеры северных лесов, сделанные в зоне отчуждения.

Также мы рассказывали о том, как трудно пришлось животным зоны отчуждения бороться со снегом.