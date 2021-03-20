Каждый пятый больной туберкулезом в Украине не знает о своей болезни и не обратился за медицинской помощью.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в соцсети Facebook.

Отмечается, что только в феврале этого в Украине было выявлено 1174 новых случаев заболевания туберкулезом в активной фазе.

В случае несвоевременного обращения к врачу продолжительность лечения увеличивается и могут возникать осложнения болезни. Опасность также кроется в том, что один больной туберкулезом, который не знает о своем диагнозе и не получает лечения, может за год заразить около 10-15 человек.

В связи с этим в ЦОЗ напомнили, что узнайте о болезни вовремя можно протестировавшись онлайн по этой ссылке.

Ранее в Минздраве сообщили, что в январе бБольше тысячи новых случаев туберкулеза было обнаружено в Украине.