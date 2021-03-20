Украинские пользователи соцсети Facebook забомбили бывшую порноактрису, а ныне блогершу и писательницу Сашу Грей комментариями о том, что борщ - это украинское блюдо. Поводом стал анонс видео Саши о приготовлении борща.

В публикации на Фейсбук Грей сообщает, что выпустила новый ролик на YouTube в серии Secret Sauce (секретный соус): "Вы, ребята, просили об этом, так что вот он - "Секретный соус: выпуск о борще". Анонс она проиллюстрировала коллажем - упаковкой шоколада "Аленка" со своим лицом и собором Василия Блаженного в Москве на заднем плане.

Вероятно, именно из-за фона с Красной площадью пользователи с Украины расценили, что Грей считает борщ русским блюдом, и невероятно возбудились по этому поводу. Десятки людей принялись объяснять блогерше, что блюдо имеет украинские корни. Некоторые при этом поминали Крым.

"Давай, Саша! Если не ошибаюсь, вы были в Киеве в 2013 году. Вы должны помнить, что борщ - украинское национальное блюдо, а не русское. Прямо как Крым", - написал Владимир Коваль.

"Как тебе не стыдно, Саша. Борщ - украинская кухня, а не российская", - высказался Михаил Голуб.

Остальные комментарии были в подобном же духе: "Саша, у тебя прекрасно получается. Но борщ - это украинское блюдо", "В России нет своей национальной кухни. Она ворует все у других народов", "Саша, борщ - украинский!"

А один из пользователей принялся поучать Грей, что приготовление борща нужно было проиллюстрировать образом в вышиванке и пейзажем Киева на заднем фоне.

Позже в комментариях появились пользователи, которые призвали других сначала посмотреть ролик. Ведь в самом начале видео Грей говорит о том, что борщ является украинским блюдом и что он популярен и в Украине, и в России.

В ролике при этом даже мелькает украинский флаг.

Ранее "Страна" рассказывала о выходе ролика Саши Грей, посвященного борщу.

Мы также подробно описывали прошлогоднюю Фейсбук-битву по поводу того, чей борщ.