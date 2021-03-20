В Виннице вручную обокрали автоматизированный туалет на проспекте Космонавтов. Фото
На проспекте Космонавтов в Виннице ограбили общественный туалет.
Курьезный случай с криминальным привкусом произошел в ночь с 18 на 19 марта, говорится в материале "Винниця.Info".
Отмечается, что из автоматизированной уборной вытащили аппарат, который принимает деньги. В аппарате было от силы 100 гривен.
Об ограблении полиции сообщил директор парка на Вишенке Сергей Кожушивський. На место выехала следственно-оперативная группа.
Правоохранители начали расследование по ч.1 ст. 185 УК (кража не совмещенная с проникновением в помещения). Устанавливают личность злоумышленника.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Херсонской области в уличном туалете нашли тело мертвого младенца.
Также мы писали о том, как в Киеве грабители-"сантехники" пытались обокрасть общественный туалет.