На проспекте Космонавтов в Виннице ограбили общественный туалет.

Курьезный случай с криминальным привкусом произошел в ночь с 18 на 19 марта, говорится в материале "Винниця.Info".

Отмечается, что из автоматизированной уборной вытащили аппарат, который принимает деньги. В аппарате было от силы 100 гривен.

Об ограблении полиции сообщил директор парка на Вишенке Сергей Кожушивський. На место выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители начали расследование по ч.1 ст. 185 УК (кража не совмещенная с проникновением в помещения). Устанавливают личность злоумышленника.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Херсонской области в уличном туалете нашли тело мертвого младенца.

Также мы писали о том, как в Киеве грабители-"сантехники" пытались обокрасть общественный туалет.