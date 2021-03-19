В пятницу, 19 марта, из-за нарушения режима прекращения огня и прицельного обстрела позиций украинских военных получил тяжелое ранение служащий ВСУ. От ран он скончался.

Об этом сообщает в Фейсбуке оперативно-тактическая группировка "Восток".

Как сказано в записи, противник вел стрельбу из минометов 120-го калибра, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Водяное в Донецкой области. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

На обстрел противника ВСУ открыли ответный огонь.

На месте происшествия прибыли должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВСУ. О нарушении режима тишины были поставлены в известность представители ОБСЕ.

Как писала "Страна", 18 марта на Донбассе под обстрелом противника тоже погиб боец ВСУ.

Мы также приводили данные, согласно которым с момента наступления 27 июля 2020 года нового перемирия на Донбассе его нарушали 882 раза, и в результате обстрелов погибли 16 и были ранены 69 украинских военных.