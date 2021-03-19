Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №107/2021 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на три года санкций против двух российских банков.

Речь идет о дочерней структуре Сбербанка и "Проминвестбанке" (ПИБ).

Текст указа опубликован на сайте главы государства 19 марта.

"Ввести в действие решение СНБО от 11 марта 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), прилагается", - сказано в документе.

Во вложении указывается, что санкции продлеваются в отношении дочерней компании Сбербанка, а также "Проминвестбанка".

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны возлагается на секретаря Алексея Данилова.

Ранее "Страна" сообщала, какие решения принял СНБО на заседании 19 марта.

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