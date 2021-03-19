В марте прошлого года умственно отсталый житель Волынь попытался обокрасть квартиру другого мужчины, предварительно вывезя его собаку в лес.

Об этом говорится в приговоре Гороховского районного суда.

Так, 28 марта 2020 года потерпевший, находясь в собственной комнате и читая газету, через окно увидел, что по лестнице, ведущей на чердак его дома, кто-то поднимается. Сначала подумал, что пришла дочь, чтобы повесить выстиранную одежду. Но когда вышел во двор, увидел, что с чердака вышел незнакомый человек с его рюкзаком, наполненным вещами.

Пострадавший спросил у мужчины, кто он такой и что он здесь делает. Тот в ответ спросил, где жена хозяина, имеет ли он деньги и где его собака. Как стало известно позже, собаку обвиняемый привязал к своему велосипеду и вывоз за село, чтобы не мешала воровать.

Далее обвиняемый, ничего не говоря, ушел в дом хозяина, а потерпевший последовал за ним. Незнакомец зашел в его комнату, взял мобильный телефон NОКIА модели 206 и положил себе в карман.

Чтобы вор ушел из дома и больше ничего не брал, хозяин предложил ему взять радиомагнитолы, однако обвиняемый вынес ее на веранду, а затем вернулся снова. В комнате увидел электропилу с переноской, цепи к пиле. Сказал, что надо резать дрова, поэтому взял эти вещи и вынес их на веранду, где нашел хозяйственную сумку и положил туда переноску, а электропилу оставил на кресле у радиомагнитолы.

По просьбе убраться из здания, он не реагировал, а ходил по комнатам, заглядывал в шкаф, тумбочки, холодильник, и что-то искал, при этом угроз с его стороны не было. Не желая совершать самосуд, владелец дома пошел к соседям через дорогу, сообщил, что его грабят и попросил позвонить дочери. Они вышли на улицу и наблюдали за домом. Когда приехали дочь с зятем, все пошли внутрь и увидели, что на веранде лежали упакованные сумки.

Дочь позвонила в полицию. Правоохранители задержали горе-вора.

Обвиняемый вину признал полностью, но не во всей части имущества. Он отметил, что не знает, для чего брал вещи и сказал, что к потерпевшему зашел, хотел накачать колесо на велосипеде. Кроме того, человек заметил, что болеет с детства, имеет травму головы и плохо себя чувствует. В содеянном искренне раскаялся и считает, что в этом виновата болезнь.

Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта №129 от 30 апреля 2020 года, обвиняемый в период преступления проявлял признаки легкой умственной отсталости (легкой дебильности) с выраженными поведенческими расстройствами и алкогольным отягощением, по своему психическому состоянию мог осознавать свои действия, однако в полной мере не мог управлять ними.

В результате он может быть признан ограниченно вменяемым. В это время страдает легкую умственную отсталость (легкую дебильность) с выраженными поведенческими расстройствами и требует применения принудительных мер медицинского характера в виде амбулаторной психиатрической помощи в принудительном порядке по месту отбывания наказания.

В итоге суд признал мужчину виновным в ограблении и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и один месяц. Также ему принудительно предоставят амбулаторную психиатрическую помощь.

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