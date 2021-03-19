После призыва в среду продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca Всемирная организация здравоохранения сделала новое заявление по его поводу.

В ВОЗ заявили, что образование тромбов после введения дозы AstraZeneca вызвано не вакциной, а происходит по естественным причинам, так как тромбоз - частое явление.

Заявление опубликовано на сайте ВОЗ 19 марта.

В ВОЗ напомнили, что к 17 марта во всем мире было зарегистрировано более 120 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 2 миллионов смертей. А вакцинация остается важнейшим инструментом предотвращения дальнейших болезней и летальных случаев.

Также в организации сообщили, что в Европе уже ввели более 20 миллионов доз вакцины AstraZeneca, а в Индии - более 27 миллионов доз вакцины Covishield.

Подкомитет Глобального консультативного комитета по безопасности вакцин собирался 16 и 19 марта, чтобы рассмотреть доступную информацию и данные о тромбоэмболических явлениях (сгустках крови в сосудах) и тромбоцитопении (низком уровне тромбоцитов) после вакцинации AstraZeneca.

Подкомитет рассмотрел данные клинических испытаний и отчеты, основанные на информации о безопасности из Европы, Великобритании, Индии и глобальной базе ВОЗ.

На основе тщательного научного анализа доступной информации подкомитет пришел к следующим выводам:

вакцины AstraZeneca и Covishield) имеют положительный профиль соотношения польза-риск и обладает огромным потенциалом для предотвращения инфекций и снижения смертности во всем мире;

доступные данные не говорят об увеличении случаев тромбоза или тромбоэмболии после введения вакцины;

зарегистрированная частота тромбоэмболических событий после вакцинации соответствует ожидаемому количеству диагнозов этих состояний, оба состояния возникают естественным образом и нередки, также они возникают вследствие COVID-19;

наблюдаемые показатели тромбозов оказались ниже ожидаемых.

хотя очень редкие и уникальные тромбоэмболические явления в сочетании с тромбоцитопенией, такие как тромбоз венозного синуса головного мозга, были зарегистрированы после вакцинации AstraZeneca в Европе, нет уверенности в том, что они были вызваны вакцинацией.

В связи с этим подкомитет принял такие рекомендации:

медицинским работникам и вакцинируемым следует предоставить необходимую информацию, чтобы они могли распознавать признаки и симптомы всех серьезных побочных эффектов после вакцинации;

необходимо продолжать мониторинг безопасности всех вакцин против COVID-19.

Также в ВОЗ поддержали планы Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по дальнейшему расследованию и мониторингу случаев смертей после вакцинации.

Как писала "Страна", 18 марта ЕМА назвало вакцину AstraZeneca безопасной, но не исключило связь вакцинации с тромбозом.

С агентством не согласились норвежские эксперты - они заявили, что вакцина действительно способна вызывать тромбы.

А 19 марта поступила новость из Грузии, где умерла 27-летняя медсестра, впавшая в кому после прививки AstraZeneca.