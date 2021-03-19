Бывший начальник управления ГАИ в Житомирской области с 2015 года судится с житомирским ООО "Еврофиш" за две пары поврежденных химчисткой джинсов.

Об этом сообщает Житомир.info.

Отмечается, что Богунский районный суд Житомира 2 ноября 2015 года открыл производство по иску бывшего главы управления ГАИ к обществу с ограниченной ответственностью "Еврофиш" о взыскании материального и морального вреда.

Причина иска - две пары джинсов марки Zilli, которые истец оценил в 47 тыс. 748 грн: после химчистки, где оценочная стоимость джинсов была указана 80 грн, штаны стали непригодны для использования.

За время разбирательства по делу назначались несколько экспертиз, которые должны были, в частности, установить:

- под влиянием каких причин изменилась качество товара и возникли разного рода дефекты;

- какой процент потери качества и внешнего вида двух пар джинсов марки Zilli из-за наличия дефектов;

- присутствуют ли на объектах дефекты препятствующих их дальнейшему использованию по назначению.

На время проведения экспертиз рассмотрение дела приостанавливали и возобновляли после получения результатов.

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз затягивал время проведения исследования и постановлением от 21 декабря 2016 года суд поручил провести экспертизу ЧП из города Александрия Кировоградской области. Через полгода, в июне 2017 года, суд получил заключение эксперта, но представитель истца подал в суд ходатайство о назначении повторной судебной товароведческой экспертизы, проведение которой просил поручить Житомирском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центра МВД Украины.

Против этого возражал ответчик, отметив, что не доверяет указанной экспертном учреждении, поскольку истец - бывший работник УМВД Украины в Житомирской области. Впрочем, суд поручил центру МВД провести экспертизу, которую должен оплатить истец.

В ноябре 2018 года экспертно-криминалистический центр МВД сообщил, что не может провести указанную экспертизу и суд решил поручить ее Киевскому независимому судебно-экспертному учреждению, но и там экспертизу не сделали.

В конце концов истец перестал ходить на судебные заседания и постановлением от 5 ноября 2019 года Богунский районный суд решил оставить исковое заявление о взыскании материального и морального вреда без рассмотрения.

Такие решения истца не удовлетворило, его представитель подал апелляцию: постановлением от 24 декабря 2019 года Житомирский апелляционный суд открыл производство и постановлением от 23 января 2020 года отменил решение Богунского райсуда и направить дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции.

17 августа 2020 года в ходе проведения подготовительного судебного заседания Богунского райсуда стороны согласились провести урегулирования спора, являющегося предметом иска, но истец с ответчиком не пришли к согласию относительно мирного урегулирования спора и постановлением от 2 ноября 2020 года суд восстановил производство по делу, и до сих пор суд рассматривает иск Владимира Недильского о взыскании с ООО "Еврофиш" материальный ущерб в размере 47 тыс. 748 грн и 5 тыс. грн морального ущерба. Очередное заседание по делу назначено на 19 апреля 2021 года.

ООО "Еврофиш" зарегистрировано в Житомире в августе 2001 года, уставный капитал - 100 тыс. грн, основной вид деятельности - стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий. Основатель - Горинович Андрей Васильевич.

Истец Владимир Недельский с 2006 по 2010 годы был заместителем начальника, а затем начальником управления ГАИ УМВД в Житомирской области.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Житомире суд признал антиконституционными требования носить маски в транспорте.

Также мы писали о том, как в Житомире вандал разбил памятник Героям Небесной Сотни.