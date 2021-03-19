Президент Украины Владимир Зеленский указом №104/2021 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О мерах по повышению уровня химической безопасности на территории Украины". Решение было принято 19 марта.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Как говорится в документе, своим решением СНБО признал недостаточно эффективной деятельность Кабинета министров по проведению государственной политики в сфере управления химической безопасностью и обращения с химическими веществами.

Учитывая это, правительство в двухмесячный срок должно проработать вопрос о создании межведомственной комиссии по управлению химической безопасностью и обращению с химическими веществами и усилению возможностей референс-центра по определению токсичных и контролируемых химических веществ. Этот центр образован на базе госпредприятия "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины".

Также Кабмин обязали сформировать перечень аккредитованных химических лабораторий научно-исследовательских институтов и решить вопрос создания на их базе в соответствии с профилем деятельности центров (референс-лабораторий) для мониторинга, обнаружения и идентификации опасных химических веществ.

В этот же срок должен быть создан клинический токсикологический центр и сформирован и утвержден перечень опасных веществ и веществ, представляющих угрозу в случае техногенных аварий, а также порядок обращения с ними в Украине, установлены гигиенические нормативы с учетом европейских подходов и мировых практик.

Кроме того, за три месяца правительству необходимо подготовить предложения по ратификации конвенции Международной организации труда №170 о безопасности при использовании химических веществ на производстве и о присоединении к Минаматской конвенции о ртути.

Еще в 2021 году должен быть утвержден план мероприятий на 2022-2030 годы по обеспечению выполнения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Контроль за выполнением решения СНБО возлагается на его секретаря. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее "Страна" приводила полный обзор решений СНБО за 19 марта.

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