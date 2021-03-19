Правоохранители разоблачили в Житомирской области деятельность организованной группировки, которая обеспечивала иностранцев фальшивыми документами для выезда в ЕС.

Кроме того, среди клиентов злоумышленников были нелегалы из стран с повышенной террористической угрозой, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Участники группы изготавливали в подпольной типографии поддельные паспорта граждан Украины для выезда за границу, а также документы строгой отчетности: свидетельства о рождении ребенка; водительские и пенсионные удостоверения; аттестаты и дипломы об образовании; техпаспорта на транспортные средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость "пакета" документов составляла 2000 долларов. По оперативным данным, ежемесячно к дельцам обращалось до десяти заказчиков.

Правоохранители подчеркивают, что своим клиентам злоумышленники также предлагали "сопровождение" при оформлении документов для выезда за границу в подразделениях Государственной миграционной службы региона.

"По предварительным данным следствия, противоправную схему наладил житель областного центра, который уже привлекался к ответственности за организацию незаконной переправки лиц через госграницу. К незаконной деятельности он также привлек двух сообщников", - информируют в СБУ.

Там добавляют, что правоохранители задержали организатора группы в одном из местных отделений Государственной миграционной службы при попытке оформления для клиента "иностранных" документов.

"Во время обысков в подпольной типографии и по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили: оборудование для изготовления поддельных паспортов; штампы и печати госучреждений; большое количество фальшивых документов; компьютерную технику с базой заказчиков "услуг"; бланки и шаблоны документов. Изъятые материалы и предметы направлены на экспертизу", - отмечают в СБУ.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в схеме.

"Проверяется причастность к противоправной деятельности должностных лиц госучреждений", - резюмируют в спецслужбе.

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