Экс-премьер Николай Азаров прокомментировал введение против него 19 марта санкций Советом национальной безопасности и обороны.

Свое мнение политики высказал в эфире телеканала "Первый незалежний".

"Я ничего, откровенно говоря, не понял... То есть причина введения санкций абсолютно непонятна. Это внесудебная расправа надо мной как оппонентом того, что сейчас происходит в Украине. Вот это, мне кажется, абсолютно ясно. Все то, что сейчас происходит - с точки зрения экономики и социальных процессов - вызывает абсолютно естественную критику существующей власти... И те меры, которые она предпринимает, только усугубляют ситуацию", - заявил Азаров.

Он добавил, что Зеленский и Данилов вводят "нелепейшие меры" в нарушение Конституции против людей, которые им просто не нравятся.

Как сообщала "Страна", после введения санкций Зеленский захотел проверить все указы Виктора Януковича на предмет "зрады".

Мы также приводили текст видеообращения президента, которое он записал после заседания СНБО.