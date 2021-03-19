Бывший министр экологии и природных ресурсов, а также энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий опроверг информацию о своей причастности к 19 компаниям, попавшим в санкционный список СНБО 19 марта.

Об этом Ставицкий сказал в комментарии "Стране".

По данным агентства "Интерфакс-Украина", все 19 компаний проходят по делу связываемой с экс-министром компании "Голден Деррик" (переименованной в "ИСТ Юроуп Петролеум"). Ареста их разрешений на недропользование с прошлого года безрезультатно добивается в судах Офис генпрокурора.

По информации агентства, "Голден Деррик" получил разрешения на разведку и добычу нефти и газа в 2012-2013 годах вне конкурса, так как треть его капитала принадлежала государственной НАК "Надра Украины". Однако, как заявила бывшая на тот момент народным депутатом Ольга Белькова со ссылкой на Госгеонедра, НАК в конце 2018 года продала за 12 млн грн 33% в этих 19 месторождениях общей площадью в 2 тыс. кв. км без аукциона. "Надра Украины" объяснили свои действия тем, что это доля не предоставляла госкомпании реальной возможности влиять на хозяйственную деятельность общества и принятие управленческих решений.

Между тем свою причастность к подсанкционным компаниям ранее опроверг бизнесмен Павел Фукс.

Как писала "Страна", СНБО скоро соберется снова, чтобы рассмотреть вопрос локдауна.