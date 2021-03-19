В пятницу, 19 марта, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал очередное обращение к украинцам. На этот раз видео посвящено сегодняшним решениям Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а также ужесточению карантинных ограничений в ряде регионов страны.

"Страна" приводит полный текст обращения главы государства.

"Уважаемые граждане! Сегодня состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Мы продолжаем восстанавливать справедливость там, где кто-то считал, что его персональные финансовые аппетиты могут быть сильнее интересов государства и народа Украины, а его собственные карманы важнее государственной казны.

На основе предложений, внесенных Службой безопасности Украины, применены персональные экономические санкции, включая блокировку активов, ограничение торговых операций и транзита ресурсов, а также аннулирование и остановку лицензий и специальных разрешений на пользование и добычу недр Украины касательно 19 компаний. Которые, по мнению правоохранителей, получили эти лицензии по заниженной цене, причинив государству крупный ущерб.

И которые, по мнению спецслужб, вероятно, связаны с гражданином государства-агрессора.

Согласно Конституции, недра являются собственностью всего народа Украины.

Времена, когда существовал список фамилий, которые считались украинским народом и могли владеть и пользоваться недрами, - эти времена закончились. В контексте этого хочу сообщить, что вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно - об экономическом паспорте украинца. По нему все дети, рожденные в Украине, к моменту исполнения 18 лет, смогут получать средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке, и после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими для получения высшего образования в Украине.

Кроме того, на заседании СНБО поддержаны предложения Кабинета Министров и Службы безопасности о применении персональных санкций, включая блокировку всех активов и имущества, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, лишение всех государственных наград в отношении таких лиц: Николая Азарова, Сергея Аксенова, Константина Затулина, Вадима Колесниченко, Сергея Курченко, Сергея Кусюка, Павла Лебедева, Леонида Пасечника, Натальи Поклонской, Виктора Пшонки, Дмитрия Табачника, Виктора Януковича и других - всего 27 человек.

Мы ожидаем и поддерживаем введение санкций в отношении отдельных лиц со стороны Европы, США или других международных партнеров, поэтому это решение СНБО можно описать двумя словами - логично. И странно. Логично, что и Украина вводит такие санкции. И странно, что это не делали, начиная с 2014 года.

Также касательно последнего лица в списке - господина Януковича.

В связи с решением суда, который признал его виновным в совершении государственной измены, в отношении всех его указов за время пребывания на посту Президента будет проведен аудит и анализ. На предмет наличия в них решений, которые могут угрожать безопасности и интересам Украины.

Отдельно скажу несколько слов о вопросах, которые сегодня не обсуждались на СНБО, но также касаются безопасности украинцев. Безопасности их здоровья, безопасности их благосостояния и экономики. Сегодня в некоторых регионах, согласно своим полномочиям, местные власти решением комиссии по ТЭБ и ЧС вводят усиленный карантин.

В то же время, по моему убеждению, все эти меры не могут вводиться ими в формате "запреты есть, поддержки нет", или, если угодно, по принципу "денег нет, но вы держитесь".

В январе этого года, параллельно с введением локдауна в Украине, по моему поручению правительство подготовило широкий комплекс поддержки: это прямая финансовая помощь людям и бизнесу, помощь на детей, компенсация по частичной безработице, налоговые каникулы и ряд других стимулов.

Логично, что о различных формах поддержки, вводя локдаун на местах, должна была подумать и местная власть. И вместе с усилением карантина разработать ряд мер для поддержки. Поддержки категорий граждан и бизнеса именно своего региона, которые пострадают из-за ограничений так называемой красной зоны.

Я жду от местной власти соответствующих предложений, чтобы уже на следующей неделе рассмотреть и утвердить их на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины. Дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размерам помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, центральная власть добавил сто процентов, увеличив таким образом сумму поддержки людей и бизнеса вдвое.

Для того, чтобы оказание помощи было максимально прозрачным, а главное - быстрым, оно должно происходить благодаря порталу и приложению "Дія", которое уже успешно показало себя на национальном уровне в январе этого года.

Кроме того, я прошу Верховную Раду Украины быть готовой в максимально короткие сроки принять все изменения, которые станут необходимыми для воплощения предложений местных властей и правительства.

В который раз призываю всех представителей власти любого уровня действовать вместе, а граждан - быть бдительными, соблюдать меры безопасности. Беречь себя. Своих близких. И нашу Украину. Всем 36 и 6!"

Напомним, на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о введении санкций в отношении 19 компаний, использующих украинские недра.

Ранее мы писали, что уже с 00:00 субботы, 20 марта, в Киеве вступают в силу жесткие карантинные ограничения.