Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны о введении экономических санкций против Виктора Януковича и еще 26 экс-чиновников. Он назвал решение логичным и странным, так как его надо было принимать еще в 2014 году.

Видеообращение появилось в Фейсбуке Офиса президента.

"…На заседании СНБО поддержаны предложения Кабинета министров и Службы безопасности о применении персональных санкций, в частности блокировки все активов и имущества, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, лишения всех государственных наград в отношении следующих лиц: Николая Азарова, Сергея Аксенова, Константина Затулина, Вадима Колесниченко, Сергея Курченко, Сергея Кусюка, Павла Лебедева, Леонида Пасечника, Натальи Поклонской, Виктора Пшонки, Дмитрия Табачника, Виктора Януковича и других - всего 27 человек. Мы ожидаем и поддерживаем введение санкций в отношении отдельных лиц со стороны Европы, США или других международных партнеров, поэтому это решение СНБО можно описать двумя словами - логично. И странно", - заявил президент.

Зеленский отдельно высказался о Януковиче.

"Также касательно последнего лица в списке – Януковича. В связи с решением суда, который признал его виновным в совершении государственной измены, касательно всех его указов за время пребывания президентом будет проведен аудит и анализ. О наличии в них решений, которые могут угрожать безопасности и интересам Украины", - сообщил президент.

Как писала "Страна", в том же обращении глава государства потребовал от мэров, которые вводят локальные локдауны, платить людям и бизнесу компенсации.

Мы также рассказывали, какие еще решения принял СНБО 19 марта.