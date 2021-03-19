Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по поводу заседания Совета нацбизопасности и обороны, состоявшегося 19 марта.

Ролик появился в Фейсбуке Офиса президента.

В обращении Зеленский назвал решение СНБО о введении экономических санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича и еще 26 бывших чиновников логичным и одновременно странным, поскольку его надо было принять еще в 2014 году.

Также глава государства коснулся темы локдауна. Он заявил, что ожидает от представителей местных властей разработки комплексных мер по оказанию поддержки гражданам и бизнесу в условиях усиления карантинных мер в регионах.

"Логично, что о различных формах поддержки, вводя локдаун на местах, должны подумать и местные власти. Вместе с усилением карантина они должны разработать комплекс мер для поддержки категорий граждан и бизнеса именно своего региона, которые могут пострадать из-за ограничений так называемой красной зоны", - сказал Зеленский, добавив, что региональные меры по карантину не могут вводиться местными властями по принципу "денег нет, но вы держитесь"

Он заявил, что на следующей неделе местные власти должны дать свои предложения по компенсациям людям и бизнесу из местных бюджетов. При этом, как сказал Зеленский, госбюджет добавит к этим суммам еще 100% доплату.

Само оформление помощи, по словам президента, должно происходить благодаря порталу и приложению "Дія".

Зеленский также попросил Верховную Раду быть готовой в максимально короткие сроки принять все изменения, которые станут необходимыми для воплощения предложений местных властей и правительства о поддержке людям.