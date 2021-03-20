Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании в пятницу, 19 марта, принял решение провести аудит всех разрешений на использования недр Украины с 1994 года.

Об этом в ходе брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Принято решение на протяжении короткого промежутка времени провести аудит всех без исключения разрешений, которые выдавались, начиная с 1994 года", - сказал Данилов.

По его словам, в будущем будет обнародована вся информация о каждом разрешении, а именно "где находится физически, на территории какой громады", а также информация обо всех бенефициарах недр.

"Если будет выявлено нарушение во время выполнения лицензионных условий этих разрешений, такие разрешения будут законно возвращаться народу Украины", - добавил секретарь СНБО.

Данилов заявил, что такое решение принято в связи с необходимостью привести в соответствие к действующему законодательству и Конституции пользование украинскими недрами.

"Согласно Конституции недра принадлежат украинскому народу. К большому сожалению, при первом даже приблизительном аудите оказалось, что у украинского народа там не очень много. Преимущественно это народ, который живет на Виргинских или других островах и в государствах, которые к Украине имеют не совсем прямое отношение", - заявил секретарь СНБО.

Также Данилов добавил, что что глава Госгеонедр Роман Опимах докладывал по вопросу состояния недоропользования на заседании СНБО.

Напомним, на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о введении санкций в отношении 19 компаний, использующих украинские недра.

Ранее мы писали, что Совет нацбезопасности также ввел санкции против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и еще 25 лиц.