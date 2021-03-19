В правоохранительные органы 18 марта обратилась 29-летняя киевлянка с заявлением на сотрудников коллекторской компании, которые донимали ее звонками и шантажировали.

Об этом "Страна" узнала из своих источников в полиции.

Как отметила в заявлении потерпевшая, коллекторы требуют вернуть несуществующий долг, оказывая на нее психологическое давление. Женщина утверждает, что она не занимала у компании деньги, а в кредиты влез ее бывший сожитель, который вписал ее поручителем без ее разрешения и ведома.

Заявительница рассталась с парнем, но коллекторы вцепились в нее мертвой хваткой. Сначала киевлянка пыталась просто игнорировать навязчивые звонки. Однако кредиторы стали угрожать, что разошлют всем ее друзьям и родным интимные фото. Вероятно, они собирались прибегнуть к фотомонтажу с использованием порнографии - одному из коронных трюков коллекторов.

Но женщине надоело терпеть издевательства, и она обратилась в полицию.

Столичные правоохранители завели уголовное производство по ч.1 ст.355 УК Украины (принуждение к выполнению гражданско-правовых обязательств). Сейчас выясняются обстоятельства действий коллекторской компании. В случае подтверждения их вины им грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, 19 марта Верховная Рада приняла закон, запрещающий коллекторам донимать должников и их знакомых.

Ранее "Страна" сообщала, что в феврале киберполиция задержала банду коллекторов, которая создавала порно с клиентами-должниками.