Бизнесмен Павел Фукс в комментарии "Стране" сообщил, что компании, которые попали под санкции СНБО, не имеют к нему никакого отношения.

"Вообще никакого отношения к ним не имею. Их со мной связывают уже пять лет, как только я вернулся в Украину. Я когда-то смотрел и хотел купить какие-то из этих лицензий, но юридически никакой сделки не было", - сообщил Фукс.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", 19 компаний, в отношении которых СНБО ввел санкции, проходят по делу связываемой с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким компании "Голден Деррик" (позже переименована в "ИСТ Юроуп Петролеум") и ареста разрешений которых на недропользование с прошлого года безрезультатно добивается в судах Офис генпрокурора.

Речь идет о Ново-Диканьской площади (ООО "Гео Коннект"), Попаснянско-Самарской (ООО "Эджейн Макро"), Северно-Перещепинской (ООО "Глобал Гео Инвест"), Ольшанской (ООО "Транс Сет Гео"), Южно-Свистунковской (ООО "Эко Газ Альянс"), Южно-Зиньковской (ООО "Эпивал Энерджи"), Бирковско-Юхновской (ООО "Гео Пост"), Флеровско-Юбилейной (ООО "Юнолит Ойл"), Руновщинской (ООО "Профи Нафт"), Боярско-Чапаевской (ООО "Гео Таргент"), Дружининской (ООО "Надра Прайд"), Гулаковской (ООО "Бест Гео Тех"), Зуевской (ООО "Гео Стенс"), Бутовско-Миргородской (ООО "Надра Вест Груп"), Лютенско-Будищанской (ООО "Гео Форс Ойл"), Северно-Федоровской (ООО "Бест Оил Компани"), Майоровской (ООО "Надрапростир"), Давидовско-Лелюховской (ООО "Гео Вертикаль") и Клюшниковской (ООО "Инфо Гео Тренд").

По данным агентства, "Голден Деррик" получил эти разрешения на разведку и добычу нефти и газа в 2012-2013 годах вне конкурса, так как треть его капитала принадлежала государственной НАК "Надра Украины". Однако, как заявила бывшая на тот момент народным депутатом Ольга Белькова со ссылкой на Госгеонедра, НАК в конце 2018 года продала за 12 млн грн 33% в этих 19 месторождениях общей площадью в 2 тыс. кв. км без аукциона. "Надра Украины" объяснили свои действия тем, что это доля не предоставляла госкомпании реальной возможности влиять на хозяйственную деятельность общества и принятие управленческих решений.

В свою очередь Госбюро расследований возбудило уголовное производство по заявлению ОО "Национальный интерес Украины" о растрате госимущества в период 2010-2019 годов должностными лицами НАК "Надра Украины" по предварительному сговору с неустановленными лицами в особо крупных размерах, состоявшей в незаконном отчуждении доли в "ИСТ Юроуп Петролеум" в пользу ООО "Авант Трейд Лимитед".

В начале октября 2019 года в Единый реестр досудебных расследований по этому делу были внесены сведения о том, что должностные лица Госгеонедр, "Надра Украины" и ряда коммерческих структур путем злоупотребления служебным положением совершили завладение государственными активами в нефтедобывающей отрасли.

Уже в начале мая 2020 года в реестр добавили сведения о том, что должностные лица Госгеонедр, "Надра Украины" и другие создали преступную организацию и принимают участие в ней с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Украины, которые заключаются в незаконном завладении государственными активами в нефтедобывающей отрасли путем безосновательного получения подконтрольными юридическими лицами спецразрешений на недропользование.

Сначала Печерский районный суд Киева, а потом Киевский апелляционный суд отказал в аресте этих спецразрешений.

В тоже время сам Ставицкий опроверг "Стране", что указанные компании имеют к нему какое-либо отношение.

Напомним, на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о введении санкций в отношении 19 компаний, использующих украинские недра. В ходе брифинга секретаря СНБО Алексея Данилова журналист спросил его, почему ведомство вводит ограничения против компаний, якобы связанных с Фуксом. Глава СНБО, отвечая на вопрос, не подтвердил и не опроверг связи компаний с предпринимателем.

Ранее мы писали, что Совет нацбезопасности также ввел санкции против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и еще 25 лиц.