Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал скорую встречу с представителями правых партий Польши и Италии. На ней будет обсуждаться перспектива создания нового общеевропейского политического альянса сил, исповедующих правые взгляды.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Польша, Италия и Венгрия попытаются реорганизовать европейское правое крыло, мы в скором времени увидимся и спланируем наше будущее", - сказал Орбан в интервью венгерской радиостанции 19 марта.

Он добавил, что находится на связи по этому вопросу с премьером Польши Матеушем Моравецким и бывшим итальянским министром внутренних дел Маттео Сальвини.

Заявление Орабан последовало после того, как его партия "Фидес - Венгерский гражданский союз" вышла из крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии. На протяжении нескольких лет между сторонами сохранялся конфликт, евродепутаты критиковали Орбана за нарушения в области демократии и законности.

В начале марта премьер Венгрии выступил с предложением сформировать новый общеевропейский альянс сил, придерживающихся правых взглядов.

"В Европе должно быть политическое пристанище для людей нашего склада, кто хочет защитить институт семьи, защитить нашу родину и кто думает более в терминах национальных государств, работающих вместе, нежели Европейской империи", - заявил Орбан.

Он также призывал к созданию европейского порядка, который удовлетворил бы тех жителей ЕС, кто настроен против иммигрантов, "мультикультурализма", ЛГБТ-сообщества, выступает за христианские ценности и уважает суверенитет отдельных стран.

Как писала "Страна", прошлым летом Орбан назвал мигрантов биологическим оружием и потребовал закрыть для них границы Венгрии.

Также он призывал Европу сопротивляться влиянию Джорджа Сороса, продвигающего новые ценности.