Власти Гонконга 19 марта сообщили о первой смерти человека после прививки вакциной совместного производства компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом передает телерадиовещательная компания RTHK со ссылкой на министерство здравоохранения Гонконга.

Речь идет о 66-летнем мужчине, который страдал от диабета, гипертонии и гиперлипидемии. Его обнаружили в его собственной машине без сознания и доставили в больницу, где он скончался. Первую прививку от коронавируса он сделал во вторник. После этого он не жаловался на плохое самочувствие.

Расследованием этого случая займется экспертный комитет. Ранее он уже рассмотрел семь случаев смерти после прививки вакциной китайской компании Sinovac и пришел к выводу, что они не были напрямую связаны с препаратом.

Между тем новости о смертельных случаях напугали многих гонконгцев, спровоцировав падение уровня вакцинации.

Месяц назад стало известно, что вакцина Pfizer может быть на две трети менее эффективной против африканского штамма коронавируса.

Как писала "Страна", этот препарат должны были привезти в Украину в апреле, но отложили поставки до конца мая.