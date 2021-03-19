Выявленный в декабре новый "британский" штамм коронавируса добрался до четырех украинских городов: Киева, Харькова, Днепра и Львова. Это показал мониторинг циркуляции новых штаммов SARS-CoV-2, проведенный фармкомпанией "Фармак" и Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского при участии Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Мониторинг проводили с помощью тестов компании "Фармак", репрезентативная выборка осуществлялась из разных регионов Украины и была проанализирована с применением NGS (Next generation sequencing).

"В результате британский штамм SARS-CoV-2 был выявлен в образцах из Киева, Харькова, Днепра и Львова. На сегодняшний день проводится биоинформационный анализ полученных результатов для исследования других имеющихся в образцах уникальных для Украины мутаций вируса", - сказали в компании.

Некоторые образцы были отобраны у детей, госпитализированных с пневмонией в главную областную детскую клиническую больницу Харькова.

Как писала "Страна", к середине января британский штамм коронавируса уже проник в 60 стран мира.

В начале марта было официально заявлено, что мутант добрался до Украины. Хотя позже специалисты пришли к выводу, что он циркулировал у нас с зимы.