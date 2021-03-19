Сегодня Совет нацбезопасности и обороны 19 марта продолжил традицию "пятничных санкций".

Они стали продолжением инициатив, запущенных на предыдущих заседаниях Совбеза. И, на удивление, сегодня ничего не сказали о пандемии, которая в Украине набирает обороты и грозит новым общенациональным локдауном.

Вместо этого ввели новые санкции против Януковича, Азарова, Пшонки и других представителей предыдущей власти. То есть против тех людей, которым данные меры в общем-то без разницы.

Также у Зеленского продолжили тему с переделом на рынке недропользования. Что, видимо, и являлось главным поводом собраться сегодня.

Разобрали новые решения СНБО.

Санкции против компаний

В список фирм, которые обложили санкциями, попали следующие:

"Геоконнект" "Глобал Геоинвест" "Транссетгео" "Геопост" "Геовертикаль" "Геотаргет" "Надрапрайд" "Геофорс" "Геостенс" "Надравестгруп" "Бэст ойл компании" "Надрапростир" "Инфогеотренд" "Эйджин марка" "Экогазальянс" "Эпивал энерджи" "Юнолит Ойл" "Профиннафт" "Бэстгеотек"

Судя по названию компаний, все они имеют отношении к пользованию недрами. То есть они автоматически теряют лицензии на недропользование в Украине.

При этом секретарь Совбеза Алексей Данилов ни словом не упомянул, почему именно у этих компаний забирают лицензии не через суд, а решением СНБО - то есть по сути экспроприируют. Что является крайне негативным сигналом для любого бизнеса в Украине. По сути, его собственность могут отобрать решением Зеленского.

На пресс-конференции прозвучал вопрос - почему большинство компаний из списка связаны с бизнесменом Павлом Фуксом. Данилов данный тезис не подтвердил, но и не опроверг.

Фукс в комментарии "Стране" сообщил, что компании, которые попали под санкции СНБО, не имеют к нему никакого отношения.

"Вообще никакого отношения к ним не имею. Их со мной связывают уже пять лет, как только я вернулся в Украину. Я когда-то смотрел и хотел купить какие-то из этих лицензий, но юридически никакой сделки не было", - сообщил Павел Фукс.

"Интерфакс-Украина" сообщает, что все указанные компании проходят по делу компании "Голден Деррик", которую связывают с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким. Ареста ее разрешений на недропользование с прошлого года добивался в судах Офис генпрокурора. Впрочем, Ставицкий также опроверг свою причастность к этим фирмам.

Но вернемся к итогам Совбеза. Данилов заявил, что СНБО начинает аудит всех лицензий на недра. И если где найдут нарушения - разрешения отзовут.

То есть, как и предсказывала "Страна", на Банковой начали передел собственности - ввиду растущих цен на сырье, активы, связанные с добычей полезных ископаемых, становятся более привлекательными.

Детальнее - в материале Железная лихорадка. Как взрывной рост цен на сырье может вызвать глобальный передел собственности в Украине.

"Мотор Сич", "Зеонбуд", локдаун

Продолжая тему компаний - Данилов заявил, что дело запорожского предприятия, которое на прошлом СНБО решили национализировать, сейчас рассматривается в суде. По какому поводу - секретарь не уточнил.

Также он анонсировал проверки по монополисту цифрового вещания - компании "Зеонбуд".

Что же до вопроса, который интересует основную массу населения - локдаун - то Совбез его не рассматривал. Данилов затронул эту тему только после вопроса журналиста. И пообещал, что этому посвятят отдельное заседание - но не уточнил, когда оно пройдет.

Санкции против физлиц

В него вошли 27 фамилий. Большинство - представители бывшей власти, самые известные из которых - Виктор Янукович, Николай Азаров, экс-регионал Вадим Колесниченко, бывший министр обороны Павел Лебедев, экс-министр образования Дмитрий Табачник, экс-генпрокурор Виктор Пшонка.

Также обложили новыми санкциями олигарха Сергея Курченко.

Еще одна когорта - это те, кто поддержал аннексию Крыма и создание "ЛДНР". В списке - руководители Крыма Сергей Аксенов и Владимир Константинов, депутат Госдумы Наталья Поклонская, а также "глава ЛНР" Леонид Пасечник. Его коллеги Дениса Пушилина из Донецка в списке почему-то нет.

Из иностранцев - в списке депутат Госдумы Константин Затулин, который был директором Института стран СНГ.

Как уточнил секретарь Совбеза - против этих людей вводится максимально возможный объем санкций. Вот их список.

Сергей Абисов Николая Азаров Сергей Аксенов Александр Бобков Валерий Грицай Константин Затулин Петр Зима Андрей Иванцов Олег Кириллин Вадим Колесниченко Владимир Константинов Сергей Курченко Сергей Кусюк Павел Лебедев Леонид Пасечник Александр Поддубов Наталья Поклонская Виктор Пшонка Дмитрий Саламатин Игорь Соркин Дмитрий Табачник Николай Ткаченко Николай Федорян Николай Фисков Александр Черпицкий Ольга Чичеримова Виктор Янукович

Список большой, но, как заявил сам Данилов, все его фигуранты живут в России или на неподконтрольных территориях. И для украинского правосудия недоступны.

Учитывая, что для большинства из них это не первые украинские санкции, то вряд ли новый пакет на что-то повлияет. То есть эти санкции вводятся исключительно из соображений пиара и создания видимости того, что "грозный СНБО" не сбавляет темп.

"Следующие санкции - против Богдана Хмельницкого"

В соцсетях активно комментируют последний Совбез. Особенно по новым санкциям против людей, которых давно уже нет в Украине.

"Источник сообщает, что в следующую пятницу СНБО введёт санкции против Сталина, Ленина и Богдана Хмельницкого, который присоединил Украину (гетьманщина) к России в 1654 году" - иронизирует заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

Юрист Елена Лукаш считает, что СНБО запугивает бизнес и занимается экспроприацией собственности, которую потом придется возвращать.

"Вместо реальной борьбы с пандемией, войной, нищетой, тарифам, СНБО вводит санкции против тех, кого нет в стране уже 7 лет и запугивает оставшийся в стране бизнес.

Порошенко и его команда трясутся от смеха глядя на эти «приговоры».

Довольно странная весна, не находите? Просто веснец.

Ведь санкции давно уехавшим не страшны. (Вы знаете, когда Вас нет, про Вас такое говорят…Передайте им, что когда меня НЕТ, они меня даже могут бить…)

А вот за СНБО-экспроприацию без суда и следствия ответить перед бизнесом через время придется.

Про инвестпривлекательность государства даже думать не хочется.

К сожалению, после смены власти возмещать потерянное бизнесменами будет госбюджет.

А вот назначать виновных в этом будет новый состав СНБО.

Точно также, как и сейчас. Тупо, холодно, безнадежно.

Времени очень жаль и оставшихся жителей".

"Санкционные решения СНБО — это смесь непрогнозируемого поведения, случайных действий, легкомысленного пиара и избирательного отъема собственности.

Результатом этого по факту станет перераспределение ресурсов, денег, лицензий и полезных ископаемых с переходом собственности из одних рук в другие.

Государство же понесёт прямые и косвенные убытки, продолжая терять большие деньги и разрушать систему государственного управления, институтов власти, правоохранительных органов и правосудия.

Ну и главное. Никто раньше ещё не пробовал напасть на всех сразу и открыть столько фронтов.

Наверное, те кто модерирует весь этот пиар во время чумы просчитали, что они будет делать во второй и последующих сериях, когда от заголовков на тему санкций устанут и начнут спрашивать о результатах оформленных в решения СНБО сомнительных и случайно пришедших в голову мыслей", - пишет юрист Андрей Портнов.

Также "Страна" подвела краткие итоги заседания СНБО в TikTok.