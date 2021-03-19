Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен провести заседание, посвященное карантину в Украине.

Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов на брифинге, посвященном итогам встречи членов органа 19 марта.

По словам Данилова, заседание на тему локдауна должно состояться в ближайшее время.

"Что касается локдауна и коронавируса, я думаю, что в ближайшее время будет соответствующее заседание СНБО по этому поводу проводиться", - сказал он.

Секретарь добавил, что сейчас в Украине крайне сложная ситуация с заболеваемостью.

Он сообщил, что на текущей неделе аппарат СНБО начал направлять информационные письма органам местного самоуправления и те организуют заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения усиления карантинных мер.

Как писала "Страна", на пятничном заседании Служба безопасности Украины рекомендовала Совету нацбезопасности ввести санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывшего главы Кабмина Николая Азарова и некоторых бывших должностных лиц.

Также мы рассказывали, что СНБО 19 марта решил проверить компанию "Зеонбуд", обеспечивающую цифровое вещание в Украине.

Кроме того, Совет ввел "максимальный вид" санкций, как выразился Данилов, против 19 компаний, использующих украинские недра.