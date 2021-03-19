В WhatsApp, Facebook и Instagram произошел масштабный сбой
Вечером в пятницу, 19 марта, в WhatsApp, Facebook-мессенджере, Instagram и Facebook произошли масштабные сбои.
Об этом свидетельствуют данные сайте "Downdetector".
Так, проблемы у пользователей начались около 19:00 по Киеву и продолжаются до сих пор. Неполадки наблюдаются по всей Европе, включая Украину и Россию.
У большинства пользователей Facebook-мессенджера не отправляются сообщения, а в Instagram не загружаются фотографии. Пользователи Facebook ощущают проблемы в работе сайта.
Напомним, 17 марта сервис Google перестал работать в Украине, Молдове, Румынии и Венгрии.
Также мы писали, что в России вслед за правительственными сайтами перестали работать Яндекс, YouTube и Google.
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