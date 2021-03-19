Вечером в пятницу, 19 марта, в WhatsApp, Facebook-мессенджере, Instagram и Facebook произошли масштабные сбои.

Об этом свидетельствуют данные сайте "Downdetector".

Так, проблемы у пользователей начались около 19:00 по Киеву и продолжаются до сих пор. Неполадки наблюдаются по всей Европе, включая Украину и Россию.

У большинства пользователей Facebook-мессенджера не отправляются сообщения, а в Instagram не загружаются фотографии. Пользователи Facebook ощущают проблемы в работе сайта.

Напомним, 17 марта сервис Google перестал работать в Украине, Молдове, Румынии и Венгрии.

Также мы писали, что в России вслед за правительственными сайтами перестали работать Яндекс, YouTube и Google.