Совет национальной безопасности и обороны на сегодняшнем заседании принял решение ввести санкции в отношении 19 компаний, которые используют украинские недра.

"Принято решение, относительно санкций, в контексте недрапользования, относительно компаний: "Геоконнект", "Глобал Геоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль", "Геотаргет", "Надрапрайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бэст ойл компании", "Надрапростир", "Инфогеотренд", "Эйджин марка, "Экогазальянс", "Эпивал энерджи", "Юнолит Ойл", "Профиннафт", "Бэстгеотек". Относительно этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна, применить Совет национальной безопасности и обороны нашей страны", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

Также журналисты задали главе ведомства задали вопрос касательно того, почему большинство компаний, которые попали под санкции связаны с бизнесменом Павлом Фуксом. В свою очередь Данилов это не подтвердил, но и не опроверг.

Напомним, на сегодняшнем заседании СНБО приняло решение также ввести санкции в отношении бывшего президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и других лиц.

Кроме того, СНБО решил проверить компанию, обеспечивающую цифровое вещание в Украине.