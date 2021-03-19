Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) во время заседания в пятницу принял решение ввести санкции против ряда лиц, которые предали присягу и работают на территории РФ или на неподконтрольном Донбассе.

Спикер СНБО Алексей Данилов назвал список людей, в отношении которых вводятся санкции:

Сергей Абисов Николая Азаров Сергей Аксенов Александр Бобков Валерий Грицай Константин Затулин Петр Зима Андрей Иванцов Олег Кириллин Вадим Колесниченко Владимир Константинов Сергей Курченко Сергей Кусюк Павел Лебедев Леонид Пасечник Александр Поддубов Наталья Поклонская Виктор Пшонка Дмитрий Саламатин Игорь Соркин Дмитрий Табачник Николай Ткаченко Николай Федорян Николай Фисков Александр Черпицкий Ольга Чичеримова Виктор Янукович

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил, что СНБО решил проверить компанию, обеспечивающую цифровое вещание в Украине.

Ранее появилась информация, что Служба безопасности Украины рекомендовала Совету нацбезопасности и обороны ввести санкции в отношении Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и бывших должностных лиц.