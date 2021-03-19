Янукович, Азаров, Курченко. Против кого СНБО ввёл новые санкции. Полный список
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) во время заседания в пятницу принял решение ввести санкции против ряда лиц, которые предали присягу и работают на территории РФ или на неподконтрольном Донбассе.
Спикер СНБО Алексей Данилов назвал список людей, в отношении которых вводятся санкции:
- Сергей Абисов
- Николая Азаров
- Сергей Аксенов
- Александр Бобков
- Валерий Грицай
- Константин Затулин
- Петр Зима
- Андрей Иванцов
- Олег Кириллин
- Вадим Колесниченко
- Владимир Константинов
- Сергей Курченко
- Сергей Кусюк
- Павел Лебедев
- Леонид Пасечник
- Александр Поддубов
- Наталья Поклонская
- Виктор Пшонка
- Дмитрий Саламатин
- Игорь Соркин
- Дмитрий Табачник
- Николай Ткаченко
- Николай Федорян
- Николай Фисков
- Александр Черпицкий
- Ольга Чичеримова
- Виктор Янукович
Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил, что СНБО решил проверить компанию, обеспечивающую цифровое вещание в Украине.
Ранее появилась информация, что Служба безопасности Украины рекомендовала Совету нацбезопасности и обороны ввести санкции в отношении Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и бывших должностных лиц.
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