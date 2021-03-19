Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге подвел итоги заседания органа, состоявшегося 19 марта. По его словам, СНБО решил проверить компанию, обеспечивающую цифровое вещание в Украине.

Речь идет о киевской компании "Зеонбуд". Данилов заявил, что будут инициированы проверки этой компании и приняты меры по борьбе с ее монополизмом.

По данным из открытых источников, "Зеонбуд" - оператор, который занимался строительством цифровой эфирной сети наземного телевидения в Украине стандарта DVB-T2. Ее частотный ресурс 470-862 МГц. Сеть включает 32 телевизионных программы: четыре мультиплекса по влсемь программ в каждом. Общее количество передатчиков - 664 в 166 населенных пунктах Украины. Потенциальная аудитория составляет 12 миллионов зрителей в 30 000 населенных пунктов.

По структуре собственности это оффшорная компания.

В 2015 году группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте законопроект №3575 о национализации ООО "Зеонбуд", но проект на нашел нужной поддержки.

Ранее "Страна" сообщала, что СБУ на СНБО предложила ввести санкции против Азарова и Януковича.