Белый дом объяснил падение президента США Джо Байдена на трапе самолета сильным ветром. По словам представителя пресс-службы Карин Жан-Пьер, которая сопровождает главу государства в поездке в Джорджию, Байден "чувствует себя прекрасно".

Об этом информирует издание The Washington Post.

"Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях", - сказала представитель президента.

В свою очередь руководитель пресс-службы Белого дома Кэйт Бедингфильд написала в Twitter, что президент "всего лишь оступился на лестнице" и он не нуждался в медицинской помощи со стороны сопровождающего его в поездке персонала. Она также заверила, что Байден чувствует себя хорошо.

Напомним, в пятницу, 19 марта, президент США Джо Байден несколько раз споткнулся и в конце концов упал на ступеньках трапа. Инцидент произошел, когда глава Белого дома поднимался на борт самолета, чтобы вылететь в Атланту.

Ранее мы писали о том, как вчера Байден назвал вице-президента Камалу Харрис президентом США и даже не заметил этого.