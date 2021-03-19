На Аляске в США прошли первые для администрации Джо Байдена переговоры между американскими и китайскими чиновниками на высоком уровне, которые еще в самом начале обменялись довольно резкими замечаниями.

Об этом пишет ВВС в пятницу, 19 марта.

Китайцы обвинили Штаты в том, что они подстрекают другие страны к "нападкам на Китай", а американцы заявили, что Китай прибыл на переговоры "в расчете сыграть на публику".

Встреча на повышенных тонах прошла в Анкоридже. С американской стороны в ней приняли участие госсекретарь Энтони Блинкен и советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, а с китайской - министр иностранных дел Ван И и один из наиболее высокопоставленных чиновников МИДа Ян Цзечи.

В то же время, по словам американских представителей, состоявшиеся после этого за закрытыми дверями переговоры длились более двух часов, как было запланировано изначально, и оказались содержательными, серьезными и прямолинейными.

Предваряя переговоры, Блинкен заявил, что США намерены выразить глубокую озабоченность действиями Китая, включая ситуацию в Синцзяне, Гонконге, отношение к Тайваню и кибератаки против США.

"Каждое из этих действий угрожает основанному на законе порядку, позволяющему поддерживать мировую стабильность", - сказал Блинкен.

В ответ Ян обвинил Вашингтон в использовании своей военной мощи и финансового превосходства для подавления других стран.

"Вы злоупотребляете постулатами национальной безопасности, препятствуя нормальным торговым отношениям, и подстрекаете некоторые другие страны к нападкам на Китай", - добавил чиновник.

По словам Яна, ситуация с правами человека в самой Америке далеко не самая лучшая, потому что там "режут" черных американцев.

На это Салливан заявил, что Вашингтон вовсе не хочет конфликтовать в Пекином, но подчеркнул: "Мы всегда будем придерживаться избранных принципов в интересах нашего народа и наших друзей".

Эта перепалка, происходившая на глазах у представителей мировых СМИ, продолжалась более часа и предварила сами переговоры, включавшие три раунда. Это была первая встреча на столь высоком уровне с июня прошлого года и первая для администрации Байдена.

Затем делегация США обвинила Китай в нарушении протокола, по которому на вступительные речи обеим странам отводилось по две минуты.

"Похоже, что китайская делегация прибыла на переговоры с намерением сыграть на публику и театральные эффекты доминировали над содержанием", - отметил один из американских переговорщиков.

При этом американская сторона добавила, что переговоры пойдут по плану, предположив, что преувеличенная дипломатическая риторика китайцев часто нацелена на домашнюю аудиторию.

В свою очередь китайцы заявили, что это американцы нарушили протокол, и вновь обвинили их в "беспочвенных нападках" на внешнюю и внутреннюю политику Китая.

В итоге публичный диалог перед телекамерами, который изначально должен был уложиться в несколько минут — как это обычно бывает на встречах такого уровня — длился более часа. В ходе этой дискуссии пекинские чиновники также раскритиковали новые экономические санкции, введенные США против 24 китайских чиновников накануне переговоров.

Эти санкции США ввели против функционеров, которые, как заявила администрация Байдена, подорвали демократию в Гонконге, переписав закон о выборах в этой автономии. Представители администрации Байдена ранее заявляли, что санкции были преднамеренно введены с расчетом на то, чтобы повлиять на переговоры в Анкоридже.

"Не следует так приветствовать своих гостей", — ответил на это министр иностранных дел Китая Ван И.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Китай "проблемой столетия" для Соединенных Штатов.

Также сообщалось, что Пентагон разрабатывает план по быстрому уничтожению китайских кораблей и русских танков.