Как и прогнозировала "Страна", в Украине не планируют вводить тотальный локдаун. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на всей территории действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие ограничения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В Украине не будет третьего локдауна, в Украине действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие карантинные ограничения. У нас локдаун был один - год назад. После этого были жесткие карантинные ограничения", - сказал министр журналистам 19 марта.

Он напомнил, что такие карантинные ограничения уже ввели Киев, Львов и Винница.

"Киев вчера ввел такие жесткие карантинные ограничения, местная власть Львова, Винницы. Эффективность этих меры мы видим на примере Ивано-Франковской области, где уже сейчас мы видим стабилизацию ситуации. Заполняемость коек с кислородом там была 65%, а сейчас уже 60% и продолжает снижаться", - сказал чиновник.

По его словам, "Киев добавляет еще 207 коек с кислородом, чтобы не было предпосылок для коллапса".

Между тем в начале недели Степанов заявлял, что всеобщий жесткий карантин введут, если от 50% до 70% всех областей окажутся в красной зоне эпидемиологической опасности.

Ранее "Страна" описывала, как ужесточают карантин по всей Украине в разных регионах.