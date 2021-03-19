Служба безопасности Украины рекомендовала Совету нацбезопасности и обороны ввести санкции в отношении Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и бывших должностных лиц.

Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов во время заседания СНБО, сообщает пресс-служба спецслужбы.

Речь идет о санкциях в отношении Виктора Януковича и бывших премьер-министра Николая Азарова, министра обороны Павла Лебедева, министра образования Дмитрия Табачника, генерального прокурора Виктора Пшонки и ряда других чиновников, в том числе министров и правоохранителей Крыма.

"Защита национальной безопасности требует от нас дальнейших шагов, чтобы привлечь к ответственности всех, кто предал Украину и до сих пор работает в пользу агрессора. В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей, но они позволили произойти худшем - вторжению РФ на нашу территорию. Поэтому должны за это ответить. И не имеет значения, что они делали в тот момент: убегали в Ростов или звали РФ для "спасения" русскоязычного населения", - сообщил Иван Баканов.

По словам Ивана Баканова, эти люди способствовали оккупации украинских территорий Россией, координировали преступную деятельность силовых структур и нарушали права и свободы граждан. Некоторые из них причастны к финансированию терроризма, пророссийским акциям протеста и антиукраинской пропаганде.

"Отдельные эпизоды их деятельности за период 2014 до сих пор рассматриваются в судах. Некоторые из этих чиновников причастны к подписанию "Харьковских соглашений". А часть - до сих пор работает на укрепление оккупационного режима в Крыму и на Донбассе", - заявил Иван Баканов.

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