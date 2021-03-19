В субботу, в день весеннего равноденствия, 20 марта, на большей части Украины снова будет пасмурно и местами дождливо. Сухая и солнечная погода ожидается лишь в Закарпатье, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

Ближайшей ночью температура воздуха в западных регионах -3-6 градусов. На остальной территории от 0 до -2 градусов.

В дневные часы вернется плюсовая температура - от +3 до +7.

В Киеве ночью прогнозируют небольшой мокрый снег, температура воздуха - около ноля. Днем - дождь и +3-5 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что Новороссийск накрыл мощный ураган, который валит людей с ног. Видео.

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