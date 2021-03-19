Президент США Джо Байден может провести встречу с главой России Владимиром Путиным, когда придет нужное время.

Об этом заявили в Белом доме, передает "Reuters".

Напомним, 17 марта Джо Байден в интервью телеканалу ABC дал оценку выводам американской разведки, которая обвинила Москву в новом вмешательстве в выборы США в ноябре 2020 года в пользу Дональда Трампа. Спецслужба сообщила, что Путин санкционировал операции в прошлом году, чтобы нанести ущерб президентской кампании Байдена и обострить напряженность в США. "Он заплатит цену", - сказал Байден о Путине.

При этом глава США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он убийцей президента России. В свою очередь в Кремле раскритиковали слова Байдена и инициировали вызов посла России в США на консультации.

После этого Путин публично пригласил Байдена продолжить дискуссию в режиме онлайн в пятницу, понедельник или любое другое удобное для президента США время. Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что глава американского государства занят в пятницу.

Затем Байден все же заявил о готовности поговорить с Путиным "в какой-то момент".