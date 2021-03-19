Найденные украинскими правоохранителями в Харькове фотографии, а также татуировка доказали, что обвиняемый в убийстве у Рейхстага чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили - связанный с ФСБ Вадим Красиков. Тогда как он выдает себя за некоего Вадима Соколова.

Об этом пишет в своем материале немецкое издание Der Spiegel.

По данным издания, украинские правоохранители провели обыск в доме тещи Красикова в Харькове и нашли свадебные фото мужчины, а также свидетельство о браке на имя Вадима Красикова. Сравнение найденного снимка и фото берлинского киллера в специальной программе показало высокую вероятность, что это один и тот же человек.

Кроме того, на некоторых найденных фото видны татуировки Красикова. Они совпадают с имеющимися у подсудимого киллера и были запечатлены полицией.

В своем заявлении на визу Соколов указал работодателем компанию, которая не имела значительной деловой активности за год до убийства, но в прошлом сотрудничала с ФСБ, пишет Der Spiegel.

Она также использовала номер факса, который ранее принадлежал филиалу Минобороны России, а человек по имени Вадим Соколов очень поздно появился в российских базах данных.

Между тем Красиков служил в спецназе ФСБ РФ "Вымпел" и в 2013 году убил предпринимателя Альберта Назравнова в Кабардино-Балкарии. Преступление было совершено тем же образом, что и в Берлине: киллер подъехал к жертве на велосипеде и расстрелял ее, отмечает Der Spiegel.

По данным Der Spiegel, украинские правоохранители передали фото немецким коллегам, и в ближайшее время со снимками должны ознакомиться прокуроры. Отношения Германии и России могут ухудшиться, если Верховный суд Берлина признает Красикова виновным в убийстве на немецкой земле по поручению Москвы, прогнозирует издание.

23 августа 2019 года августа в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета был убит 40-летний Хангошвили. Убийца подъехал к нему на велосипеде и выстрелил из пистолета - сначала в спину, потом в голову. После этого киллер снял парик, бросил велосипед и оружие в реку и попытался сбежать на подготовленном заранее мопеде. Однако полиция его задержала.

4 декабря того же года Германия выслала двух российских дипломатов в связи с делом Хангошвили. Так как по мнению федеральной прокуратуры Германии, за убийством чеченца стояли российские власти.

18 июня 2020 года прокуратура ФРГ выдвинула обвинения гражданину России Красикову.