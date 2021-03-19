Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла в Беларуси.

Соответствующий указ глава государства издал в пятницу, 19 марта.

"Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Белоруссия", - говорится в документе.

О преемнике Мезенцева на этом посту пока ничего неизвестно.

Ранее чиновник и дипломат работал губернатором Иркутской области (2009-2012 гг.), в разные годы являлся членом Совета Федерации от Иркутской и Сахалинской областей, занимал пост генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (2013-2015 гг.). В должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев находился с конца апреля 2019 года.

О возможной отставке посла стало известно в конце февраля. Российские СМИ сообщали, что его место займет 69-летний посол России в Латвии Евгений Лукьянов, его кандидатура на тот момент оказалась согласована. Решение о его назначении принималось на основе его опыта работы в Совете Федерации и в банковской сфере. О дальнейшей судьбе Дмитрия Мезенцева известно не было.

Напомним, 9 марта Мезенцев заявил, что в России не считают нужным создавать единую армию с Беларусью.

Также мы писали о том, как Мезенцев презентовал главе Беларуси Александру Лукашенко карту, на которой белорусские территории изображены включенными в состав Российской империи.