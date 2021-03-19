В Украине начнет работать Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который займется "борьбой с фейками". Новый центр будет работать при Министерстве культуры и информационной политики.

Об этом сообщила пресс-служба Минкульта.

Главой центра станет руководитель группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра Любовь Цыбульская. Также она является советником по противодействию информационным угрозам министра иностранных дел Украины.

"Среди основных направлений ее работы - исследование российской дезинформации, изучение основных нарративов российской пропаганды и механизмов их влияния на аудитории, изучение российских информационных операций в Украине и на Западе", - рассказали в Минкульте.

Также в министерстве добавили, что презентация направлений деятельности и программ Центра борьбы с фейками запланирована на конец марта 2021 года.

"Я хочу ... помочь государству со стратегическими коммуникациями - четкими, понятными и скоординированными. Отдельной своей задачей вижу постоянное информирование не только украинской, но и международной общественности об агрессии России и работу над усилением санкций против агрессора", - заявила Цыбульская.

Напомним, в феврале Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко анонсировал запуск Украинского центра противодействия дезинформации (ЦПД). Старт его работы запланирован на март этого года.

Ранее "Страна" подробно писала, зачем у Зеленского решили создать "центр по фейкам" и с кем он будет бороться.