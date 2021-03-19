Президент США Джо Байден несколько раз споткнулся и в конце концов упал на ступеньках трапа. Инцидент произошел, когда глава Белого дома поднимался на борт самолета, чтобы вылететь в Атланту.

Видеозапись происшестви появилась в Ютуб.

На кадрах видно, что 78-летний Байден выходит из вертолета, чтобы пересесть в самолет. Он довольно молодцевато начинает подниматься по трапу, но затем дважды спотыкается, а в итоге и вовсе падает. Растерев ушибленную ногу, он все же смог сам добраться до вершины лестницы. Уже наверху президент отдал честь военнослужащим и, слегка прихрамывая, зашел в салон борта номер 1.

В Атланте американский лидер и вице-президент США Камала Харрис встретятся с лидерами азиатской общины, чьи представители погибли в результате стрельбы в трех массажных салонах 16 марта. По подозрению в совершении убийств был задержан 21-летний Роберт Аарон Лонг, житель города Вудсток.

В последнее время Байден все чаще демонстрирует признаки старческой слабости и забывчивости. Буквально вчера он назвал вице-президента Камалу Харрис нашим президентом и даже не заметил этого.

А в начале марта он оконфузился, забыв имя министра обороны и как называется Пентагон.