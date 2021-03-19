В ряде СМИ была распространена информация о якобы решении Верховного суда "об отклонении исков" о закрытии властями оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Данный иск не был подан юристами телеканалов, а был подставным, то есть это является технологией власти с целью получить в подконтрольном себе судебном процессе выгодных решений. Ранее в суде была попытка объединения в единое производство данного фейкового иска с исками от телеканалов, однако решение было отклонено коллегией Верховного суда", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Верховный суд открыл производство по искам телеканалов. Слушание дел назначено на конец марта - начало апреля.

В рамках подготовки дел к слушанию судом по ходатайству истцов затребованы документы от президента Украины и Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые стали основанием для введения санкций.

Кроме того, суд удовлетворил просьбу истцов о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины и Верховной Рады Украины.

"Таким образом, органы, принимавшие участие в подготовке введения санкций против телеканалов, предстанут перед судом в открытом судебном процессе, где должны будут сообщить о конкретных фактах, послуживших основанием для закрытия телеканалов", - заявили на телеканале.

Напомним, ранее ООН заявила о нарушении прав человека в Украине из-за отключения каналов NewsOne, Zik и 112.

Также мы писали, что журналистам "112 Украина", NewsOne и ZIK не дали передать письмо президенту Европейского Совета.