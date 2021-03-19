Президент США Джо Байден выразил уверенность, что "в какой-то момент" он переговорит с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом глава Соединенных Штатов заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме, передает Daily Mail.

"Уверен, что мы поговорим в какой-то момент", - сказал Байден.

В то же время Государственный департамент США подтвердил, что Штаты готовы к трудным отношениям с Россией, но там также заинтересованы в их предсказуемости и стабильности, передает РИА Новости.

Напомним, в среду, 17 марта, Джо Байден в интервью телеканалу ABC дал оценку выводам американской разведки, которая обвинила Москву в новом вмешательстве в выборы США в ноябре 2020 года в пользу Дональда Трампа. Спецслужба сообщила, что Путин санкционировал операции в прошлом году, чтобы нанести ущерб президентской кампании Байдена и обострить напряженность в США. "Он заплатит цену", - сказал Байден о Путине.

Кроме того, президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он убийцей президента России. В свою очередь в Кремле раскритиковали слова Байдена и инициировали вызов посла России в США на консультации.

После этого Путин публично пригласил Байдена продолжить дискуссию в режиме онлайн в пятницу, понедельник или любое другое удобное для президента США время. Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что глава американского государства занят в пятницу.