Служба безопасности Украины сообщила о подозрении по трем статьям блогеру и политтехнологу Михаилу Шпиру. Сотрудники ведомства утверждают, что он "ставил под сомнение субъектность" государства и "призывал к официальному прекращению его существования".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Киберэксперты СБУ установили, что так называемый "политический эксперт" целенаправленно продвигает в информационном пространстве нарративы государства-агрессора. В своих выступлениях на российских телеканалах, интервью в российских СМИ и сообщениях в соцсетях он долгое время последовательно выражал положения, которые унижают Украину, ее государственные символы, язык, историю, героев и народ. Пророссийский политтехнолог принимал участие в спланированных и скоординированных информационных операциях против Украины. В частности, поддерживал акцию, организованную одной из парламентских партий под посольством США. Он как "эксперт" в эфире одного из телеканалов, который сейчас находится под санкциями, неоднократно продвигал тезис о якобы пребывании Украины "под внешним управлением", - говорится в сообщении.

Также в СБУ заявили, что подозреваемого "активно используют российские пропагандистские структуры". Ведомство указало на его выступления на каналах "Россия 24" и "News Front".

"Назначенные следователями экспертизы показали, что пропагандист продвигает систему взглядов, которая целенаправленно прививает аудитории идею неполноценности Украины, необходимости ее демонтажа. Он популяризирует идеи создать на ее месте другие субъекты, а часть территории присоединить к РФ. Фигурант публично призывал к расправам над участниками революции Достоинства и АТО/ООС и их семьями. Смеялся над гибелью активистки Екатерины Гандзюк. Обидно отзывался о гражданах из-за веры, глумился над религиозными символами и требовал ввести уголовную ответственность за исповедание христианства. Он также выражал симпатии к нацистам, Адольфу Гитлеру, Советскому Союзу, НКВД и политике Владимира Путина", - добавили в ведомстве.

В рамках уголовного дела проведены обыски по месту фактического и временного проживания блогера в Ивано-Франковске и Киеве. Правоохранители обнаружили "Свидетельство участника программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" и другие документы.

По результатам следственных действий ему сообщили о подозрении по трем статям: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 Уголовного кодекса Украины), нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ст. 161 УК), изготовление, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (ст. 436-1 УК).

Досудебное следствие продолжается.

Хоть Служба безопасности и не назвала имени подозреваемого, однако, судя по обнародованному ведомством видео, речь идет о блогере и политтехнологе Михаиле Шпире.

"Страна" поговорила с самим Михаилом Шпиром и узнала его позицию. Он сказал, что в данный момент находится в Москве и называет все обвинения сфабрикованными.

"То, что СБУ написала в подозрении мне — это полный правовой нигилизм, натянули сову на глобус.

Они сделали красивый видеоролик, в которым хотели показать, какой я негодяй. Но даже эти куски показывают, что я закон не нарушал. Да, у меня была и есть эпатажная позиция по разным вопросам (не только политическим). Но в ней нет нарушение ни одной статьи УК Украины!

Это я утверждаю как юрист по образованию. Всегда, когда я что-то говорю, я четко определяю для себя эту грань. Поэтому и от сказанных мною слов не отказываюсь.

Обыски у меня — «самого страшного преступника Украины» — проходили одновременно по четырем адресам. Первый адрес — у моих родителей в частном доме под Ивано-Франковском. Там сейчас красная зона коронавируса. Мои родители, которым по 75 лет, в особой зоне риска. Они стараются ни с кем не контактировать. Тем не менее, к ним ворвалось семь человек, включая двоих понятых. Обыск продолжался около восьми часов.

Скорее всего, как это принято на таких обысках, изъяли всю технику и около 10 тысяч долларов — это единственные сбережения родителей, полученные от продажи земельного участка. Служба Бандеризации Украины (СБУ) выгребла у них всё. Важный момент — я там не просто давно не живу, но даже не прописан с 2010 года. 11 лет назад покинул этот дом! Второй адрес — там же у соседей, у моего двоюродного брата. С таким же успехом сотрудники СБУ могли бы и к моим одноклассникам прийти.

Еще два обыска проходили в Киеве одновременно с Ивано-Франковском. Их осуществляли работники франковских спецслужб, выписали себе командировку, оформили путевые листы и с серьезными лицами поехали «работать». Третий адрес — в Киеве — где я когда-то прописан. Но я там никогда не жил. Меня зарегистрировали, чтобы иметь возможность получить киевские номера на автомобиль. Четвертый адрес — у моей девушки в Киеве, которая сейчас со мной в Москве. У нее в квартире нашли и изъяли значок с Лениным. Смешно.

Одна из статей, которую мне вменяют — разжигание религиозной ненависти. Потому что нашли фото, где я в рясе священника. Это разве противозаконно фотографироваться в рясе?! Эту рясу тоже искали.

Сейчас я нахожусь в Москве. Планирую ли возвращаться в Украину? Посмотрим. Здесь я живу на законном основании, так как много проектов здесь. РВП (разрешение на временное пребывание) я оформил, чтобы была возможность находится здесь и не зависеть от ограничений сроков пребывания. К моему РВП у СБУ тоже претензии. Они показывали в своем пресс-релизе фотографию свидетельства участника программы по переселению соотечественников в Россию. Я действительно писал такое заявление, чтобы получить РВП. И подавал его официально в консульство России в Киеве. Даже медкомиссию проходил в киевском военном госпитале.

Получение видов на жительство в других странах не является нарушением украинских законов. Еще раз повторюсь по сути подозрений. Я не отказываюсь от своих слов. Но я не призывал к войне и нарушению территориальной целостности Украины. Все это было в форме юмора и троллинга. Кому-то это может нравиться, кому-то — нет. Но это и есть настоящая демократия и плюрализм мнений. Или они хотят, чтобы было, как в Северной Корее?", - сказал "Стране" Михаил Шпир.

Напомним, прошлым летом Шпир подвергся нападению во Львове. Ранее он нелицеприятно высказался о праздновании Дня Независимости.

Ранее мы писали, что16 февраля Служба безопасности Украины объявила о подозрении по двум статьям (государственная измена и нарушение равноправия граждан) блогеру Анатолию Шарию.