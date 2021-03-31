С апреля в Украине поставщики газа смогут повышать цены для населения, стартует весенний призыв, пенсионный возраст повысят на полгода, а в квартирах отключат центральное отопление.

Рассказываем подробнее о главных изменениях месяца.

Тариф на электроэнергию

С 1 апреля истекает срок решения Кабмина, в рамках которого убрали льготный тариф (по 90 копеек за первые 100 киловатт) и установили единый тариф - 1,68 гривен.

Правительство решило не повышать тариф, поэтому он останется на уровне 1,68 гривен. При этом "Энергоатому" разрешат полноценно работать на рынке электроэнергии, продавая ее бизнесу, что, как рассчитывают в Кабмине, позволит улучшить финансовое состояние госкомпании.

Тарифы на газ

С 1 апреля в Украине прекращает действие установленное Кабмином регулирование максимальных цен на газ для населения - 6,99 грн. То есть поставщики смогут поднимать цены.

Однако, судя по апрельским тарифам, которые публикуют поставщики газа, большинство из них не стали этого делать. Однако некоторые все же установили ценник от 7,60 грн до 8,85 грн за кубометр. Больше всего запросил ТОВ "Азовгаз" - 8,85 грн за куб.

Вот цены всех поставщиков по Украине.

Тарифы на газ для населения в апреле 2021. Таблица: ГазПравда

Годовые тарифы на газ для населения поставщики должны озвучить до 25 апреля. Потребителей переведут на годовой тариф автоматически. Но можно будет отказаться от него, и перейти на месячный или квартальный тариф, если он окажется более выгодным, чем годовой.

По прогнозам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, в следующем отопительном сезоне украинцам придется платить за газ дороже, чем в этом - до 8 гривен за куб, а с учетом доставки - по 9-10 гривен.

При этом в МВФ 30 марта призвали власти Украины повысить цены на газ для населения. Там назвали неэффективным способом субсидирования домохозяйств и возврат к контролю над ценами на природный газ. В МВФ считают, что это может привести к "злоупотреблению ресурсами из-за коррупции и сдерживанию внедрения энергоэффективности".

Конец отопительного сезона

В апреле в Украине заканчивается отопительный сезон. Как правило тепло отключают с 15 апреля, если при этом среднесуточная температура будет не менее 8 градусов тепла на протяжении трех суток.

Если погода будет прохладной, отопительный сезон продлят. По крайней мере, об этом уже заявили власти Киева.

Пенсионный возраст

С 1 апреля в Украине повысят пенсионный возраст для женщин, родившихся после 1 апреля 1961 года: с 59 лет и 6 месяцев - до 60 лет. То есть женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, смогут получить пенсию по возрасту только после достижения 60 лет - в 2021 году.

Нововведение предусмотрено законом о повышении пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, принятым еще в 2011 году. Ежегодно пенсионный возраст для женщин увеличивался на полгода. В 2021 году состоится последний этап такого повышения.

В апреле пройдет автоматический перерасчет пенсий ждет работающих пенсионеров с большим стажем - от 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин. Но прибавка будет небольшой - чуть более 35 гривен.

Весенний призыв

В апреле в Украине стартует очередной призыв на срочную военную службу. В армию планируют призвать 14 246 человек. Больше всего собираются призвать в Днепропетровской области - 1 340 человек по плану.

Больше всего срочников - 6 500 человек- направят в Вооруженные силы Украины, в Нацгвардию - 4 646, в Госпогранслужбу - 2 500, в Государственную спецслужбу транспорта - 600.

Срочников не будут привлекать к выполнению боевых задач в районе проведения ООС на Донбассе. Срок службы - 18 месяцев для тех, кто не имеет полного высшего образования, 12 месяцев - для лиц с высшим образованием.

При этом мы писали, что 30 марта Рада приняла президентский закон о призыве в армию, который ускоряет мобилизацию резервистов (то есть тех, кто уже служил), остальных военнообязанных может отправить на сборы в любое время, а для остальных усложняет уклонение от службы – в том числе путем высоких штрафов и проблем при трудоустройстве.

Электронная прописка

С апреля 2021 года украинцы смогут менять место регистрации онлайн. Подать заявку можно будет через портал или приложение "Дiя".

Если заявление будет заполнять собственник жилья - подтверждение смены места регистрации он получит автоматически. В других случаях владелец жилья получит ссылку (на электронную почту или в приложении). С помощью нее он сможет подтвердить согласие на регистрацию другого лица.

Сначала прописка онлайн будет доступна только в крупных городах и для обладателей ID-карт вместо бумажного паспорта.

Воздушные "скорые"

В апреле планируют запустить систему аэромедицинской эвакуации. Первыми станут Львовкая, Ивано-Франковская, Закарпатская, Тернопольская, Волынская, Черновицкая, Ровенская области - то есть запад Украины. Позже "воздушная скорая" появится и в других регионах.

В первую очередь аэромедицинскую эвакуацию будут использовать при трансплантациях сердца, а также при обширных ожогах, острыми расстройствами сердечно-сосудистой системы, острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Выполнять полеты будут два вертолета Airbus H-145, которые базируются во Львове и Киеве. Ориентировочное время реагирования на вызов - от 5 до 30 минут.

Запрет на лов рыбы и сезон тишины в лесу

С 1 апреля будет действовать временный запрет на лов рыбы во время нереста. Запрещается использование лодок в местах нереста, промышленное рыболовство, подводная охота,

соревнования по спортивной рыбалке, добыча стройматериалов.

При этом будет разрешен любительский вылов рыбы до 3 килограмм на одного человека одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега, исключительно в разрешенных для отлова местах.

Также с 1 апреля по 15 июня в Украине действует так называемый сезон тишины. Это период массового размножения диких животных, когда им нельзя мешать выводить потомство и заботиться о нем.

С 2015 года на законодательном уровне было введено природоохранное мероприятие - сезон тишины (статья 39 закона Украины "О животном мире"). В это время в лесах и на объектах благоустройства запрещены любые мероприятия, являющиеся источником повышенного шума и беспокойства: санитарные рубки леса; запуск фейерверков; стрельба; организация ралли и других соревнований на автотранспорте.

Проезд в Киеве

С 1 апреля в метро Киева больше не будут принимать зеленые бесконтактные карты для оплаты.

Зеленые карты метро

Оплатить проезд можно будет с помощью Kyiv Smart Card, разового электронного QR-билета (электронного или бумажного), картой любого банка с бесконтактным способом оплаты, мобильных приложений - Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard.

Kyiv Smart Card

С 1 апреля в Киеве отменят ограничения скорости на семи улицах. На них будет разрешена скорость до 80 км/ч. Ограничения снимут:

на ул. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака);

на ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

на Надднепрянском шоссе;

на Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

на Столичном шоссе (до ул. Академика Заболотного);

на ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);

на ул. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Ограничения скорость вводили из-за угрозы скользкой дороги зимой.