Власти Финляндии временно приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития THL, передает "РИА Новости".

"По данным Центра фармацевтической безопасности и разработок Fimea, в Финляндии было зарегистрировано два тромбоза церебральных вен через 4-10 дней после введения вакцины AstraZeneca. В соответствии с принципом предосторожности Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) решил приостановить введение вакцины AstraZeneca в Финляндии до тех пор, пока не будет получена дополнительная информация и не будет оценено наличие возможной причинно-следственной связи", - говорится в сообщении.

Дополнительную оценку ситуации проведут на следующей неделе, и вакцинация AstraZeneca будет возможно продолжена не ранее понедельника, 29 марта.

Информацию о результатах расследования сообщает, как только появятся новые данные. При этом медики уточнили, что вакцинацию другими вакцинами продолжат в обычном режиме.

Напомним, ранее норвежские медики заявили, что вакцина AstraZeneca действительно способна вызывать тромбы.

При этом 18 марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) объявило вакцину от коронавируса компании AstraZeneca эффективной и безопасной и порекомендовало продолжать ее использование. При этом европейский регулятор отметил, что в описание препарата можно добавить, что у некоторых людей после вакцинации образовались тромбы. Эти случаи продолжат исследовать.

Тем временем, в Грузии умерла 27-летняя медсестра, впавшая в кому после прививки вакциной AstraZeneca.