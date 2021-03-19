Автор скандального "Вата-шоу" на телеканале "Прямой", представитель "Евросолидарности" Андрей Карпов стал секретарем Полтавского городского совета. Местные депутаты поддержали его кандидатуру, сообщает Укринформ.



"Коллеги, хочу вас поблагодарить за поддержку ... Хочу вам напомнить, что три ветви власти: исполнительный комитет, депутатский корпус и городской голова - должны друг друга контролировать и в то же время работать, отбросив политические интересы, над проблемами города Полтавы и граждан", - сказал в своей речи после объявления результатов Карпов.

Андрей Карпов (Полтава) - видеоблоггер и телеведущий. Создал онлайн-проект "Вата-шоу", впоследствии стал ведущим передачи с таким же названием на телеканале "Прямой". На местных выборах 2020 года от "Европейской солидарности" баллотировался на должность городского головы Полтавы. Был избран депутатом горсовета.

Его "Вата-шоу" неоднократно обвиняли в ксенофобии, в использовании языка вражды и в разжигании ненависти.

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